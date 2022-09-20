Юрист объяснил, что грозит волейболистам за допинг спустя 8 лет

— Судя по информации из СМИ, создается впечатление, что вскрывали сами пробы. Пробы из тех времен остались, но их очень мало. Поэтому я бы склонялась, что эта информация из LIMS. Но, повторюсь, были прецеденты, когда пробы тех лет оставались в лабораториях.



В 2014–15 годах были расследования WADA — и часть проб из Московской лаборатории вывезли в Лозанну. И там их оставили на длительное хранение. Другой вопрос, что в 2014 году срок хранения проб был 8 лет, это позже его увеличили до 10.



Но, видимо, антидопинговые организации успели ее проверить, потому что в СМИ говорится, что информация о положительных пробах есть уже полгода. Плюс если бы они не уложились в срок, то дело было бы закрыто. Подобный случай был в легкой атлетике, где CAS четко указал, что дело закрывается, потому что проба не была вовремя проверена. Сейчас за этим строго следят.



Наказание за положительную пробу будет такое, как предусматривал кодекс 2014 года. Тогда стандартная санкция равнялась двум годам дисквалификации. С 2015 го — 4 годам.