Чемпион России по волейболу получил повестку из военкомата

Дмитрий Резванов, агент волейболиста сургутского клуба Суперлиги «Газпром-Югра» Никиты Алексеева, сообщил, что его клиент получил повестку из военкомата после объявления в России частичной мобилизации.
«Никита получил повестку», — заявил Резванов РИА «Новости».
30-летний спортсмен ранее проходил службу в воздушно-десантных войсках.
Алексеев является чемпионом России и победителем Лиги чемпионов 2018 года в составе казанского «Зенита», а также победителем Кубка и Суперкубка России.
Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев рассказал, что получил повестку из военкомата после указа о частичной мобилизации вооруженных сил Российской Федерации.
«Мне повестка пришла, я иду в военкомат на днях. Мой брат погиб в самом начале СВО в Гостомеле. Я один мужчина остался на четыре семьи. Племянники, моя семья, от первого брака дочь, у меня мама одна и бабушка. Но бегать не собираюсь.
Беру повестку и иду в военкомат, а там как решит Родина. Я попадаю под первую категорию, я десантник, я служил срочку и контракт. Десантников мало осталось, я так понимаю», — сообщил Минеев.
Боец в октябре 2021 года одержал победу над Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе. На счету Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья.