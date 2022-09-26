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26 сентября

Чемпион России по волейболу получил повестку из военкомата

Газета.Ruиещё 1

Дмитрий Резванов, агент волейболиста сургутского клуба Суперлиги «Газпром-Югра» Никиты Алексеева, сообщил, что его клиент получил повестку из военкомата после объявления в России частичной мобилизации.

Чемпион России по волейболу получил повестку из военкомата
Фото: «Газпром-Югра»«Газпром-Югра»

«Никита получил повестку», — заявил Резванов РИА «Новости».

30-летний спортсмен ранее проходил службу в воздушно-десантных войсках.

Алексеев является чемпионом России и победителем Лиги чемпионов 2018 года в составе казанского «Зенита», а также победителем Кубка и Суперкубка России.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев рассказал, что получил повестку из военкомата после указа о частичной мобилизации вооруженных сил Российской Федерации.

«Мне повестка пришла, я иду в военкомат на днях. Мой брат погиб в самом начале СВО в Гостомеле. Я один мужчина остался на четыре семьи. Племянники, моя семья, от первого брака дочь, у меня мама одна и бабушка. Но бегать не собираюсь.

Беру повестку и иду в военкомат, а там как решит Родина. Я попадаю под первую категорию, я десантник, я служил срочку и контракт. Десантников мало осталось, я так понимаю», — сообщил Минеев.

Боец в октябре 2021 года одержал победу над Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе. На счету Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья.

Волейбол,Магомед Исмаилов,Владимир Минеев,Никита Алексеев,Зенит,
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