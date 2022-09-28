Игрокам волейбольного клуба «Локомотив» выдали фуражки

— Я сейчас чувствую себя не главным тренером, а главным врачом, - отметил главный тренер ВК «Локомотив» Пламен Константинов. - У нас шесть человек с травмами, некоторые прооперированы. Есть и проблемы с приобретением иностранцев. Но в любой сложной ситуации можно найти позитив. Сегодняшняя ситуация даёт шанс молодым игрокам проявить себя. Путь к пьедесталу не бывает одинаковым. В прошлом году мы достаточно ровно прошли весь чемпионат. В этом сезоне, видимо, будет по-другому. Но это не означает, что у нас нет шансов добиться цели. Мы приложим все силы для этого.