Игрокам волейбольного клуба «Локомотив» выдали фуражки

На официальной встрече перед новым чемпионатом команду напутствовали начальник Западно-Сибирской Железной дороги Александр Грицай, полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
— За последние три сезона «Локомотив» собрал весь комплект медалей чемпионата России. После такой блистательной трёхлетки другого ориентира, кроме как на чемпионство, просто не может быть. Цель только самая высокая – победа! – обратился к игрокам и тренерам Андрей Травников. - «Локомотив» считается одной из самых ярких, интересных команд лиги. Но не менее приятно, что наша школа является одной из сильнейших в России и по количеству волейболистов, которые играют в клубах Суперлиги, и по качеству игроков, которые регулярно призываются в сборные страны. Поэтому очень хочется, чтобы количество своих воспитанников росло, и внутренняя конкуренция позволяла двигаться вперёд.
Генеральный директор ВК «Локомотив» Роман Станиславов в ответном слове подчеркнул, что клуб уже вышел на 50-процентный рубеж комплектования собственными воспитанниками. Сейчас в основной состав «Локомотива» входят Ильяс Куркаев, Константин Абаев, Дмитрий Лызик, Илья Казаченков. Все они выросли через юношеские и молодёжные команды нашей школы. Куркаев, Лызик и Абаев недавно вызывались на сборы национальной команды России.
В 2020 году новосибирцы стали чемпионами России, в 2021 году финишировали на третьем месте, в минувшем сезоне стали серебряными призерами чемпионата, уступив в пятисетовом финале столичному «Динамо». Однако на старте нового сезона конкуренты будут иметь преимущество. Ведущие игроки нашей команды не смогут выйти на площадку. Роман Марынюк восстанавливается после тяжелой травмы, полученной еще в прошлом чемпионате. Павел Круглов улетает в Германию на операцию, Константин Абаев до сих пор ходит с загипсованной рукой после травмы, полученной на тренировке сборной России, Алексей Родичев пришёл на встречу на костылях.
— Я сейчас чувствую себя не главным тренером, а главным врачом, - отметил главный тренер ВК «Локомотив» Пламен Константинов. - У нас шесть человек с травмами, некоторые прооперированы. Есть и проблемы с приобретением иностранцев. Но в любой сложной ситуации можно найти позитив. Сегодняшняя ситуация даёт шанс молодым игрокам проявить себя. Путь к пьедесталу не бывает одинаковым. В прошлом году мы достаточно ровно прошли весь чемпионат. В этом сезоне, видимо, будет по-другому. Но это не означает, что у нас нет шансов добиться цели. Мы приложим все силы для этого.
Руководители клуба представили трех новых игроков, которые пополнили состав ВК «Локомотив». Это доигровщики Юрий Бережко и Омар Курбанов, а также молодой диагональный, воспитанник нашей школы Илья Казаченков, который уже ярко проявил себя в матчах Кубка России.
Самым опытным в трио новобранцев является олимпийский чемпион 2012 года Юрий Бережко, который открывает 23-й сезон в профессиональной карьере.
— Я понимаю, что на мне лежит задача не только отрабатывать на площадке, но и делиться опытом с молодыми игроками. Я играл в Италии, Турции, ведущих клубах России, мне есть, с чем сравнивать. И я считаю, что в «Локомотиве» - самые лучшие условия, лучше, чем за рубежом, - подчеркнул Юрий Бережко.
1 октября ВК «Локомотив» проведёт первый матч в чемпионате России 2022/23. Наша команда на своей площадке встретится с «Новой» из Новокуйбышевска.