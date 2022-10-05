Выступающий в России африканский волейболист описал страну тремя словами

По словам Хачдади, раньше ему казалось, что Россия — страна старинных городов, жестких людей и водки. «О медведях на улицах тоже слышал, но не воспринимал это всерьез. Когда же я приехал в Белгород, то увидел, что здесь довольно современно и комфортно», — пояснил выступающий в России марокканец.