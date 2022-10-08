"Локомотив" отправил в отставку главного тренера Циннбауэра

Московский "Локомотив" отправил в отставку главного тренера Йозефа Циннбауэра, а также спортивного директора футбольного клуба Томаса Цорна, сообщает официальный сайт команды. О назначении 52-летнего немца Циннбауэра на пост рулевого "Локомотива" было объявлено 30 июня. Во время игровой карьеры он выступал за "Карлсруэ" и "Майнц", а в качестве тренера работал, в частности, в "Гамбурге" и "Санкт-Галлене". Цорн стал спортивным директором клуба в конце ноября 2021 года. До этого на протяжении нескольких месяцев он занимал должность технического директора "Локо". Ранее он был генеральным директором московского "Спартака". 8 октября "Локомотив" потерпел пятое поражение подряд в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ), уступив на выезде "Сочи" - 0:4. На 33-й минуте мяч в ворота "Локо" отправил Кристиан Нобоа, на 67-й и 82-й минутах Жоазиньо оформил дубль. Еще один гол "Сочи" на 90+2-й минуте забил Владислав Сарвели. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры. Для столичной команды это седьмое поражение в 12 матчах. На счету подопечных Йозефа Циннбауэра пока лишь две победы — последняя из них была одержана 28 августа. Красно-зеленые набрали девять очков и занимают 14-е место в таблице — в шаге от зоны вылета. Ранее Алексей Сафонов, агент нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, заявил, что у главного тренера команды Славиши Йокановича может быть неприязнь к его клиенту, а также предложил клубу выставить футболиста на трансфер.