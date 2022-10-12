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6 часов назад

"Зенит" хочет получить от "Коринтианса" двух игроков из-за ухода Юри Алберто

Газета.Ruиещё 8

Петербургский "Зенит" намерен потребовать от бразильского "Коринтианса" двух игроков на постоянной основе после того, как нападающий Юри Алберто присоединился к южноамериканской команде на правах аренды. Об этом сообщает One Football. По информации источника, сине-бело-голубые хотят приобрести Роберто Ренана, за которого до этого пытались предложить €15 млн, а также Густаво Мантуана, который в настоящее время защищает цвета петербуржцев на правах аренды. В текущем сезоне Юри Алберто провел за "Коринтианс" 21 матч, в которых забил девять мячей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до 2027 года. По информации Transfermarkt, стоимость Юри Алберто оценивается в €16 млн. В 13-м туре "Зенит" сыграет на выезде с "Пари Нижний Новгород". Игра пройдет 16 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. Ранее стало известно, кто будет готовить "Локомотив" к дерби с "Торпедо" в Российской премьер-лиге (РПЛ).

"Зенит" хочет получить от "Коринтианса" двух игроков из-за ухода Юри Алберто
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Волейбол,Торпедо,Зенит,
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