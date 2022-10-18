Гендиректор ФК "Уфа" Газизов подтвердил информацию о сокращениях в клубе

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подтвердил информацию о том, что многие сотрудники клуба Первой лиги получили уведомления о сокращении после Нового года. "На сегодняшний день клуб без долгов, у нас их нет. Но мы видим, что есть определенные проблемы, поэтому уведомления о сокращении получили все сотрудники клуба. Абсолютно все, я в том числе. Это правовая процедура, чтобы не создавать долгов. Я как руководитель вижу, к чему это идет. Естественно, готовлюсь к определенной ситуации. Впереди у нас еще суд с "Региональным фондом" на 100 миллионов", — сообщил Газизов "Спорт-Экспрессу". Ранее издание "РБ Спорт" сообщило, что "Уфа", выступающая в Первой лиге, может прекратить свое существование после Нового года. Многие сотрудники клуба и его домашнего стадиона "Нефтяник" начали получать уведомления о прекращении контрактов через два месяца в связи с непростым финансовым положением. Если ситуация не будет исправлена, не исключено, что после Нового года клуб будет закрыт. СМИ неоднократно сообщали о финансовых проблемах клуба и о том, что он может сняться с чемпионата России из-за финансовых проблем. Ранее на "Уфу" был подан иск с целью взыскания 105 млн 609 тыс. рублей. В суд с таким требованием обратилось акционерное общество "Региональный фонд". Предварительное заседание суда первой инстанции назначено на 14 ноября 2022 года в Уфе. Бывший председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов заявил, что финансовые проблемы клуба, выступающего в Первой лиге, стали последствиями целенаправленных действий руководства региона.