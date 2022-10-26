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5 часов назад

Лидер сборной США по волейболу высказался о недопуске сборной России на чемпионат мира

Чемпионат.comиещё 5

Лидер сборной США по волейболу Мэттью Андерсон, который перешёл в «Зенит» (Санкт-Петербург), прокомментировал решение об отстранении России от чемпионата мира по волейболу. Турнир, который изначально должен был пройти в России, выиграла сборная Италии.

Лидер сборной США по волейболу высказался о недопуске сборной России на чемпионат мира
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Не знаю, выиграла бы Россия чемпионат мира, если бы была допущена. Но Россия — одна из сильнейших в мире. Очень жаль, что события, которые происходят, оставляют Россию вне соревнований. Но это не в моих компетенциях. Я предпочитаю говорить лишь о волейболе. В России отличная команда. Думаю, через какое-то время они повторят ещё не раз свои успехи. Не хватало ли мне кого-либо? Я скучал там, например, по Максу Михайлову, ведь играл против него с 17 лет», — сказал Андерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полностью интервью с Мэттью Андерсоном читайте здесь:

Волейбол,Мэттью Андерсон,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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