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1 час назад

Легионер «Зенита» описал реакцию американцев на его переезд в Россию

Lenta.ru

Американский легионер волейбольного «Зенита» Мэттью Андерсон описал реакцию американцев на его решение уехать в Россию. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Легионер ВК «Зенит» описал реакцию американцев на его переезд в Россию
Фото: ВК "Зенит"ВК "Зенит"

«Отношение, как и везде: одни счастливы, другие разочарованы и не понимают моего решения. Но все эти люди не моя семья и не мои друзья. Пусть продолжают говорить», — заявил спортсмен. Андерсон отметил, что официальных заявлений в прессе о своем переезде он не видел, объяснив это тем, что волейбол не очень поп

Ранее спортсмен выразил сожаление из-за недопуска российских россиян к чемпионату мира 2022 года. «Очень жаль, что события, которые происходят, оставляют Россию вне соревнований. Я скучал там по Максу Михайлову, ведь играл против него с 17 лет», — заявил игрок.

35-летний Андерсон подписал контракт с «Зенитом» в сентябре 2022 года. Он также выступает за сборную США. В составе национальной команды волейболист стал бронзовым призером Олимпийских игр-2016 и чемпионата мира-2018.

1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила все российские и белорусские клубы и сборные от международных соревнований. Россию также лишили права проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года.

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