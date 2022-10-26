Легионер ВК «Зенит» описал реакцию американцев на его переезд в Россию

«Отношение, как и везде: одни счастливы, другие разочарованы и не понимают моего решения. Но все эти люди не моя семья и не мои друзья. Пусть продолжают говорить», — заявил спортсмен. Андерсон отметил, что официальных заявлений в прессе о своем переезде он не видел, объяснив это тем, что волейбол не очень поп