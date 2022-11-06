Чистяков выведен из основного состава «Зенита»

Футболист был заменен в первом тайме последнего матча питерцев.

Напомним, что в матче 16-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:2) ошибка 28-летнего футболиста на 8-й минуте позволила грозненскому клубу забить второй гол гостей.