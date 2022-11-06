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22 часа назад

Чистяков выведен из основного состава «Зенита»

Советский спортиещё 5

Футболист был заменен в первом тайме последнего матча питерцев.

Чистяков выведен из основного состава «Зенита»
Фото: Советский спортСоветский спорт

Защитник »Зенита» Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды.

Напомним, что в матче 16-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:2) ошибка 28-летнего футболиста на 8-й минуте позволила грозненскому клубу забить второй гол гостей.

«Состоялся архисерьёзный, принципиальный, мужской разговор. Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды», — приводит «Матч ТВ» слова Медведева.

Ранее в СМИ появилась информация, что Чистяков перейдет в «Ахмат».

Волейбол,Дмитрий Чистяков,Зенит,
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