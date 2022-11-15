Американский волейболист рассказал о причинах возвращения в Россию

«Долго думал, долго обсуждал эту тему с женой и с менеджером. Понял, что могу сделать для своей карьеры и семьи, вернувшись в Россию», — добавил он.

26 октября Андерсон описал реакцию американцев на его решение уехать в Россию. «Отношение, как и везде: одни счастливы, другие разочарованы и не понимают моего решения. Но все эти люди не моя семья и не мои друзья. Пусть продолжают говорить», — заявил спортсмен.