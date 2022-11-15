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1 час назад

Американский волейболист рассказал о причинах возвращения в Россию

Lenta.ru

Американский волейболист петербургского «Зенита» Мэттью Андерсон рассказал о причинах возвращения в Россию. Его слова приводит «Матч ТВ».

Американский волейболист рассказал о причинах возвращения в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Доигровщик назвал контракт с российским клубом лучшим вариантом продолжения карьеры.

«Долго думал, долго обсуждал эту тему с женой и с менеджером. Понял, что могу сделать для своей карьеры и семьи, вернувшись в Россию», — добавил он.

26 октября Андерсон описал реакцию американцев на его решение уехать в Россию. «Отношение, как и везде: одни счастливы, другие разочарованы и не понимают моего решения. Но все эти люди не моя семья и не мои друзья. Пусть продолжают говорить», — заявил спортсмен.

35-летний Андерсон заключил соглашение с петербургским «Зенитом» в сентябре 2022 года. Ранее, с 2012 по 2019 год, он играл за казанский «Зенит» и четыре раза побеждал в чемпионате России. Волейболист также выступает за сборную США, в составе которой стал бронзовым призером Олимпийских игр-2016 и чемпионата мира-2018.

Волейбол,Мэттью Андерсон,Зенит,
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