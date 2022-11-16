ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
10 часов назад

СКА — «Динамо» Минск: результат матча КХЛ, какой счёт, как сыграли, кто победил

Чемпионат.comиещё 5

В Санкт-Петербурге в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ местный СКА принимал на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 7:2 (0:0, 1:1, 6:1) одержали армейцы. Лучшие прогнозы на сегодня. В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На второй минуте второго периода счёт в матче открыл нападающий минчан Павел Варфоломеев с передачи Джозефа Душака. Спустя две минуты Василий Глотов с передач Дмитрия Бучельникова и Никиты Камалова сделал счёт равным. На восьмой минуте третьего периода СКА вывел вперёд Дмитрий Яшкин. Менее чем через минуту Дмитрий Яшкин сделал дубль. Ещё через 33 секунды четвёртый гол СКА забил Валентин Зыков с передачи Максима Грошева. На 12-й минуте третьего периода Александр Волков довёл счёт до крупного. Спустя три минуты Никита Гусев забил шестой гол СКА в матче. Степан Фальковский забросил седьмую шайбу армейцев в конце третьего периода. Вторую шайбу минчан в матче забросил Сергей Сапего. Экспресс с коэффициентом 5.88. Прогноз на матч «Витязь» — «Торпедо» с коэффициентом 3.54. Виктор Козлов: «Салават Юлаев» попал в небольшую яму, из которой надо выходить. Свечников: Кочетков станет звездой НХЛ.

СКА — «Динамо» Минск: результат матча КХЛ, какой счёт, как сыграли, кто победил
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Максим Грошев,Степан Фальковский,Дмитрий Яшкин,Никита Камалов,Валентин Зыков,Василий Глотов,Павел Варфоломеев,Виктор Козлов,Никита Гусев,Александр Волков,Торпедо,СКА,Салават Юлаев,Фонбет,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители