СКА — «Динамо» Минск: результат матча КХЛ, какой счёт, как сыграли, кто победил

В Санкт-Петербурге в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ местный СКА принимал на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 7:2 (0:0, 1:1, 6:1) одержали армейцы. Лучшие прогнозы на сегодня. В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На второй минуте второго периода счёт в матче открыл нападающий минчан Павел Варфоломеев с передачи Джозефа Душака. Спустя две минуты Василий Глотов с передач Дмитрия Бучельникова и Никиты Камалова сделал счёт равным. На восьмой минуте третьего периода СКА вывел вперёд Дмитрий Яшкин. Менее чем через минуту Дмитрий Яшкин сделал дубль. Ещё через 33 секунды четвёртый гол СКА забил Валентин Зыков с передачи Максима Грошева. На 12-й минуте третьего периода Александр Волков довёл счёт до крупного. Спустя три минуты Никита Гусев забил шестой гол СКА в матче. Степан Фальковский забросил седьмую шайбу армейцев в конце третьего периода. Вторую шайбу минчан в матче забросил Сергей Сапего. Экспресс с коэффициентом 5.88. Прогноз на матч «Витязь» — «Торпедо» с коэффициентом 3.54. Виктор Козлов: «Салават Юлаев» попал в небольшую яму, из которой надо выходить. Свечников: Кочетков станет звездой НХЛ.