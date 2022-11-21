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10 часов назад

Олимпийского чемпиона Лондона-2012 по волейболу Бутько дисквалифицировали на год за допинг

Газета.Ru

Дмитрий Резванов, агент российского волейболиста Александра Бутько, заявил, что его клиента дисквалифицировали на один год за нарушение антидопинговых правил.

Олимпийского чемпиона по волейболу Бутько дисквалифицировали
Фото: Газета.руГазета.ру

Напомним, в начале осени стало известно, что пробы российских волейболистов Павла Мороза и Александра Бутько, сданные ими в апреле 2014 года, дали положительный результат.

«Мы подпиcали мировое cоглашение между игроком и Международной федерацией волейбола (FIVB), которое одобрило Вcемирное антидопинговое агентcтво (WADA).

Cоглашение о том, что cпортcмен признал cвою вину, и в cоответcтвии c этим был назначен cрок диcквалификации до 1 апреля 2023 года.

Александр сможет принимать участие в официальных тренировках вместе с командой за два месяца до окончания срока дисквалификации — с 1 февраля 2023 года», — приводит слова агента РИА Новости.

36-летний волейболист в составе сборной России выиграл золотые медали Олимпийских игр — 2012 в Лондоне. Также он вместе с командой становился победителем Кубка мира — 2011 и чемпионата Европы — 2017.

Ранее сообщалось, что запрещенное вещество в кровь волейболиста Бутько попало через лекарства.

Волейбол,Александр Бутько,Павел Мороз,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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