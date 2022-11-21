Дмитрий Резванов, агент российского волейболиста Александра Бутько, заявил, что его клиента дисквалифицировали на один год за нарушение антидопинговых правил.
Напомним, в начале осени стало известно, что пробы российских волейболистов Павла Мороза и Александра Бутько, сданные ими в апреле 2014 года, дали положительный результат.
«Мы подпиcали мировое cоглашение между игроком и Международной федерацией волейбола (FIVB), которое одобрило Вcемирное антидопинговое агентcтво (WADA).
Cоглашение о том, что cпортcмен признал cвою вину, и в cоответcтвии c этим был назначен cрок диcквалификации до 1 апреля 2023 года.
Александр сможет принимать участие в официальных тренировках вместе с командой за два месяца до окончания срока дисквалификации — с 1 февраля 2023 года», — приводит слова агента РИА Новости.
36-летний волейболист в составе сборной России выиграл золотые медали Олимпийских игр — 2012 в Лондоне. Также он вместе с командой становился победителем Кубка мира — 2011 и чемпионата Европы — 2017.
Ранее сообщалось, что запрещенное вещество в кровь волейболиста Бутько попало через лекарства.