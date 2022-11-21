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10 часов назад

Магуайр и Беллингем выйдут в стартовом составе сборной Англии на матч с Ираном

Советский спортиещё 17

Игра первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре пройдет в Дохе.

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Ирана на матч первого тура в группе В.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Беллингем, Маунт, Сака, Стерлинг, Кейн.

Иран: Беиранванд, Мохаррами, Пурлиганджи, Хоссейни, Мохаммади, Нуроллахи, Чешми, Хаджсафи, Джаханбахш, Тареми, Карими.

Матч пройдет в Дохе на стадионе «Халиф Интернешнл» и начнется 21 ноября в 16:00 мск.

В группе В помимо Англии и Ирана находятся сборные Уэльса и США, которые также сыграют между собой 21 ноября.

Волейбол,
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