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1 час назад

Российские призеры ОИ по пляжному волейболу сыграют на международном турнире

Матч ТВ

Россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников выступят на международном турнире по пляжному волейболу, который пройдет в декабре в ОАЭ. Об этом сообщает Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

Россияне сыграют на международном турнире по пляжному волейболу
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В составе российских команд, помимо серебряных призеров ОИ 2020 в Токио Стояновского и Красильникова, выступят Константин Семенов, Илья Лешуков, Надежда Макрогузова, Светлана Холомина и Екатерина Бирлова — в активе у каждого медали чемпионатов Европы и других крупных турниров.

Помимо россиян, в ОАЭ на турнире с призовым фондом свыше 70 тысяч долларов сыграют представители страны хозяйки, а также Белоруссии, Сербии, Казахстана, Ливана и Гамбии.

— Этот международный турнир организован Ассоциацией волейбола ОАЭ при непосредственном участии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) в рамках подписанного в начале ноября совместного Меморандума о взаимопонимании, направленного на развитие и популяризацию спорта, волейбола и здорового образа жизни. Мы благодарны нашим партнерам из Эмиратов за усилия по организации грядущего турнира. Несмотря на то, что в Открытом чемпионате России 2022 года принимали участие приглашенные пары из Белоруссии, Ирана и Китая, нашим лучшим командам в уходящем сезоне явно не доставало опыта встреч с зарубежными соперниками из разных стран мира. Теперь в Дубае этот пробел будет в определенной мере восполнен, поскольку в турнире примут участие тандемы из семи стран мира с трех разных континентов, — цитирует сайт ВФВ президента организации Станислава Шевченко.

Турнир в ОАЭ пройдет с 9 по 11 декабря.

Волейбол,Илья Лешуков,Светлана Холомина,Екатерина Бирлова,Надежда Макрогузова,Вячеслав Красильников,Олег Стояновский,Станислав Шевченко,Константин Семенов,
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