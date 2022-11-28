Россияне сыграют на международном турнире по пляжному волейболу

— Этот международный турнир организован Ассоциацией волейбола ОАЭ при непосредственном участии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) в рамках подписанного в начале ноября совместного Меморандума о взаимопонимании, направленного на развитие и популяризацию спорта, волейбола и здорового образа жизни. Мы благодарны нашим партнерам из Эмиратов за усилия по организации грядущего турнира. Несмотря на то, что в Открытом чемпионате России 2022 года принимали участие приглашенные пары из Белоруссии, Ирана и Китая, нашим лучшим командам в уходящем сезоне явно не доставало опыта встреч с зарубежными соперниками из разных стран мира. Теперь в Дубае этот пробел будет в определенной мере восполнен, поскольку в турнире примут участие тандемы из семи стран мира с трех разных континентов, — цитирует сайт ВФВ президента организации Станислава Шевченко.