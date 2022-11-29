Волейболист Бутько рассказал, как допинг попал в его организм

Олимпийский чемпион по волейболу Александр Бутько считает причинами попадания в его организм запрещенных препаратов собственную и врачебную халатность. Об этом он рассказал ТАСС во вторник.

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"Первое, что испытываешь, - шок, - сказал Бутько. - Я признал вину юридически, но по совести я не виновен. Я не принимал специально запрещенные препараты, это произошло до "Финала шести" чемпионата России сезона-2013/14, в "Локомотиве" была эпидемия ОРВИ. Тогда нам в том числе давали предуктал, который и содержит триме

"Подразумевалось, что все препараты - законные. Я против допинга, в волейболе это абсолютно бестолковая вещь. Но, к сожалению, имела место халатность - как врачебная, так и спортсмена. Ты должен следить за тем, что принимаешь", - добавил волейболист.

В сентябре стало известно, что допинг-проба Бутько, сданная в 2014 году, дала положительный результат. Бутько достиг мирового соглашения с Международной федерацией волейбола (FIVB), которое предусматривает дисквалификацию сроком на год за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения истечет 1 апреля 2023 года.