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2 часа назад

Всероссийская федерация волейбола оспаривает отстранение россиян от международных турниров

ТАССиещё 2

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала в арбитраж Международной федерации волейбола (FIVB) иски по поводу отстранения российских спортсменов от соревнований. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

"Есть иски, которые мы подавали на дискриминацию по национальному признаку и отстранение спортсменов, - сказал Яременко. - Нам это понятно, во всех видах спорта это произошло, и это явное нарушение прав человека. Эти протесты поданы в арбитраж самого FIVB. Очень долго принимают решение в таких условиях, они защищаются, мы требуем справедливости".

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву МОК последовала FIVB и отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.Также из России в Польшу и Словению был перенесен чемпионат мира 2022 года среди мужских команд.

Волейбол,Александр Яременко,
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