Всероссийская федерация волейбола оспаривает отстранение россиян от международных турниров

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала в арбитраж Международной федерации волейбола (FIVB) иски по поводу отстранения российских спортсменов от соревнований. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

"Есть иски, которые мы подавали на дискриминацию по национальному признаку и отстранение спортсменов, - сказал Яременко. - Нам это понятно, во всех видах спорта это произошло, и это явное нарушение прав человека. Эти протесты поданы в арбитраж самого FIVB. Очень долго принимают решение в таких условиях, они защищаются, мы требуем справедливости".