FIVB отказалась выплачивать компенсацию России за отмену чемпионата мира

«Теперь Россия может стать виновной стороной этой отмены, а не форс-мажорные обстоятельства. Мол, мы могли бы предъявить свой встречный иск миллионов на пятнадцать, но не предъявляем, чемпионат отменен, и на этом закончили», — сказал Яременко.