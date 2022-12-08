ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
1 час назад

FIVB отказалась выплачивать компенсацию России за отмену чемпионата мира

Елена Прошина

Международная федерация волейбола (FIVB) не будет выплачивать компенсацию России из-за отмены чемпионата мира у мужчин. Об этом пишет ТАСС.

FIVB отказалась выплачивать компенсацию России за отмену чемпионата мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Яременко, согласно договору, FIVB должна была выплатить России $20 млн.

«Изначально позиция FIVB была, что чемпионат мира отменяют по форс-мажору… Этот пункт гласит, что в случае отмены чемпионата половина заявочного взноса возвращается заявителю. Из $40 млн, которые Россия заплатила, $20 млн должны вернуться», — заявил Яременко ТАСС.

Позднее FIVB сменила позицию относительно причины отмены чемпионата в России и теперь российская сторона может оказаться виновной в переносе турнира.

«Теперь Россия может стать виновной стороной этой отмены, а не форс-мажорные обстоятельства. Мол, мы могли бы предъявить свой встречный иск миллионов на пятнадцать, но не предъявляем, чемпионат отменен, и на этом закончили», — сказал Яременко.

Напомним, мужской чемпионат мира по волейболу 2022 года должен был пройти в России с 26 августа по 11 сентября в десяти городах. Однако 1 марта FIVB перенесла проведение соревнований из России в Польшу и Словению в связи с ситуацией на Украине.

Волейбол,Александр Яременко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители