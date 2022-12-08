FIVB отказалась выплачивать компенсацию России за отмену чемпионата мира

Международная федерация волейбола (FIVB) не будет выплачивать компенсацию России из-за отмены чемпионата мира у мужчин. Об этом пишет ТАСС.
По словам генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Яременко, согласно договору, FIVB должна была выплатить России $20 млн.
«Изначально позиция FIVB была, что чемпионат мира отменяют по форс-мажору… Этот пункт гласит, что в случае отмены чемпионата половина заявочного взноса возвращается заявителю. Из $40 млн, которые Россия заплатила, $20 млн должны вернуться», — заявил Яременко ТАСС.
Позднее FIVB сменила позицию относительно причины отмены чемпионата в России и теперь российская сторона может оказаться виновной в переносе турнира.
«Теперь Россия может стать виновной стороной этой отмены, а не форс-мажорные обстоятельства. Мол, мы могли бы предъявить свой встречный иск миллионов на пятнадцать, но не предъявляем, чемпионат отменен, и на этом закончили», — сказал Яременко.
Напомним, мужской чемпионат мира по волейболу 2022 года должен был пройти в России с 26 августа по 11 сентября в десяти городах. Однако 1 марта FIVB перенесла проведение соревнований из России в Польшу и Словению в связи с ситуацией на Украине.