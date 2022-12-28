Глушенков попрощался с болельщиками "Крыльев Советов" перед уходом в другой клуб

Нападающий "Крыльев Советов" Максим Глушенков попрощался с болельщиками самарской команды перед трансфером в другой клуб. "Спасибо большое за проведенное время вместе! У нас были как и досадные поражения, так и яркие победы, которых мы добивались все вместе. Самара останется в моем сердце, но нужно двигаться дальше, я вас люблю, вы лучшие", — написал Глушенков в соцсетях. 23-летний игрок не уточнил, в какой команде он продолжит карьеру. Ранее СМИ писали о том, что он перейдет в московский "Локомотив". В сезоне-2022/23 Глушенков провел за "Крылья Советов" 16 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил пять голов. Форвард является воспитанником академии "Чертаново". В "Крылья Советов" он перешел из московского "Спартака". Сначала Глушенков выступал за самарскую команду на правах аренды, а затем она выкупила у красно-белых права на игрока. Ранее победительница Открытого чемпионата Франции — 2004 Анастасия Мыскина рассказала, что российский нападающий Артем Дзюба обладает высокими навыками игры в теннис. Дзюба в начале ноября покинул турецкий клуб "Адана Демирспор", в который перешел в августе 2022 года на правах свободного агента.