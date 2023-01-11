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42 минуты назад

Михайлов рассказал, что его удивил переход американского волейболиста в чемпионат России

Чемпионат.comиещё 2

Лидер казанского «Зенита» и сборной России по волейболу олимпийский чемпион Максим Михайлов высказался о возвращении в российский чемпионат лидера сборной США Мэттью Андерсона.

Лидер «Зенита» Михайлов высказался о переходе американца в чемпионат России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее американец в течение семи лет был одноклубником Михайлова, а теперь играет за санкт-петербургский «Зенит».

«Меня удивил трансфер Мэттью Андерсона, наверное, не скрою. Но не потому, что он перешёл в питерский «Зенит» и не вернулся в Казань. Ведь Мэттью отсюда уезжал, чтобы меньше тратить время на перелёты — поднадоело ему. Российский чемпионат — это множество перемещений, к тому же он достаточно атлетичный, много сил забирает. Сейчас же у него есть дети, жена, а он возвращается в Россию. В Казани у всех партнёров, как и у руководства, остались отличные воспоминания. Потому что он легендарный человек: как игрок и личность», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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