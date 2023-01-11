Лидер сборной России по волейболу высказался об участии в ОИ-2024

— Совершенно спокойно отношусь к тому, сыграем ли мы на Олимпиаде 2024. Это не наше дело, тратить нервы на ненужные переживания. Как судьба решит, так и будет. Наше дело тренироваться, готовиться к предоставленному шансу. Если он представится, то нужно быть готовым. Это не так, что: «О, думал, нас уже не пустят, поэтому решил не готовиться». Переживать о том, что не нужно тренироваться, всё равно уже не поедем — неправильно. Важно делать максимум для себя, а ситуация подскажет, — сказал Михайлов «Чемпионату».