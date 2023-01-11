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1 час назад

«Как судьба решит, так и будет» — лидер сборной России по волейболу об участии в ОИ-2024

Матч ТВиещё 1

Лидер казанского «Зенита» и сборной России по волейболу олимпийский чемпион Максим Михайлов признался, что спокойно относится к возможному недопуску национальной команды к Олимпиаде 2024.

Лидер сборной России по волейболу высказался об участии в ОИ-2024
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Совершенно спокойно отношусь к тому, сыграем ли мы на Олимпиаде 2024. Это не наше дело, тратить нервы на ненужные переживания. Как судьба решит, так и будет. Наше дело тренироваться, готовиться к предоставленному шансу. Если он представится, то нужно быть готовым. Это не так, что: «О, думал, нас уже не пустят, поэтому решил не готовиться». Переживать о том, что не нужно тренироваться, всё равно уже не поедем — неправильно. Важно делать максимум для себя, а ситуация подскажет, — сказал Михайлов «Чемпионату».

28 февраля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в соревнованиях из за событий на Украине.

Многие федерации последовали этим рекомендациям. 9 декабря большинство участников олимпийского саммита согласились с необходимостью оставить в силе санкции в отношении российского и белорусского спорта.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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