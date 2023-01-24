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38 минут назад

Лучшая волейболистка XX века по версии FIVB Регла Торрес стала тренером клуба "Уралочка"

ТАСС

Двукратная чемпионка мира, лучшая волейболистка XX века по версии Международной федерации волейбола (FIVB) Регла Торрес присоединилась к тренерскому штабу екатеринбургского клуба "Уралочка-НТМК". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе "Уралочки".

Лучшая волейболистка XX века по версии FIVB стала тренером клуба "Уралочка"
Фото: СоцестиСоцести

"Я работала с национальной сборной Кубы, пришла в федерацию и сказала, что хочу работать в "Уралочке". Мне сказали: "Да, хорошо, это отличный путь для тебя, сможешь поработать с Николаем Карполем. Также поможешь молодым кубинским девушкам в клубе, которые первый раз приехали в Россию". В нашей стране Карполя знают многие, ведь волейбол - один из самых популярных видов спорта. Для меня, как и для всех, большая честь быть рядом с таким тренером", - приводит пресс-служба слова Торрес.

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По мнению Торрес, "Уралочке" не хватает "агрессии, настроя и возможности показать свой лучший волейбол".

"Вместе с тем, команда обладает сильными и перспективными игроками с различными навыками. "Уралочка" - это история. Клуб воспитал большое количество знаменитых игроков. Даже до того, как я начала играть, "Уралочка" и ее волейболистки уже были у всех на слуху", - добавила Торрес.

Торрес родилась на Кубе в 1975 году. В 14 лет попала в состав молодежной сборной Кубы, через два года была приглашена в национальную сборную Кубы. Тренировалась у лучшего волейбольного тренера XX века по версии FIVB Эухенио Хорхе. В качестве игрока за сборную Кубы Торрес выиграла три Олимпиады (1992, 1996, 2000), два чемпионата мира (1994, 1998), два Кубка Мира (1991, 1995). В 2001 году FIVB признала ее лучшей волейболисткой XX века. С 2008 года работала тренером в женской сборной Кубы.

84-летний Карполь является самым титулованным тренером в истории советского и российского волейбола, он работает в "Уралочке" с 1969 года. Карполь тренировал сборные СССР (1978-1982, 1987-1991), объединенную команду СНГ (1992), сборную России (1993-2004). Под его руководством национальная команда дважды становилась олимпийским чемпионом (1980, 1988), три раза - серебряным призером Игр (1992, 2000, 2004), чемпионом мира (1990), семикратным чемпионом Европы. При Карполе "Уралочка" 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз - чемпионом России.

Волейбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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