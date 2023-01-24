Лучшая волейболистка XX века по версии FIVB стала тренером клуба "Уралочка"

"Я работала с национальной сборной Кубы, пришла в федерацию и сказала, что хочу работать в "Уралочке". Мне сказали: "Да, хорошо, это отличный путь для тебя, сможешь поработать с Николаем Карполем. Также поможешь молодым кубинским девушкам в клубе, которые первый раз приехали в Россию". В нашей стране Карполя знают многие, ведь волейбол - один из самых популярных видов спорта. Для меня, как и для всех, большая честь быть рядом с таким тренером", - приводит пресс-служба слова Торрес.