Лучшая волейболистка XX века по версии FIVB стала тренером клуба "Уралочка"

Двукратная чемпионка мира, лучшая волейболистка XX века по версии Международной федерации волейбола (FIVB) Регла Торрес присоединилась к тренерскому штабу екатеринбургского клуба "Уралочка-НТМК". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе "Уралочки".
"Я работала с национальной сборной Кубы, пришла в федерацию и сказала, что хочу работать в "Уралочке". Мне сказали: "Да, хорошо, это отличный путь для тебя, сможешь поработать с Николаем Карполем. Также поможешь молодым кубинским девушкам в клубе, которые первый раз приехали в Россию". В нашей стране Карполя знают многие, ведь волейбол - один из самых популярных видов спорта. Для меня, как и для всех, большая честь быть рядом с таким тренером", - приводит пресс-служба слова Торрес.
По мнению Торрес, "Уралочке" не хватает "агрессии, настроя и возможности показать свой лучший волейбол".
"Вместе с тем, команда обладает сильными и перспективными игроками с различными навыками. "Уралочка" - это история. Клуб воспитал большое количество знаменитых игроков. Даже до того, как я начала играть, "Уралочка" и ее волейболистки уже были у всех на слуху", - добавила Торрес.
Торрес родилась на Кубе в 1975 году. В 14 лет попала в состав молодежной сборной Кубы, через два года была приглашена в национальную сборную Кубы. Тренировалась у лучшего волейбольного тренера XX века по версии FIVB Эухенио Хорхе. В качестве игрока за сборную Кубы Торрес выиграла три Олимпиады (1992, 1996, 2000), два чемпионата мира (1994, 1998), два Кубка Мира (1991, 1995). В 2001 году FIVB признала ее лучшей волейболисткой XX века. С 2008 года работала тренером в женской сборной Кубы.
84-летний Карполь является самым титулованным тренером в истории советского и российского волейбола, он работает в "Уралочке" с 1969 года. Карполь тренировал сборные СССР (1978-1982, 1987-1991), объединенную команду СНГ (1992), сборную России (1993-2004). Под его руководством национальная команда дважды становилась олимпийским чемпионом (1980, 1988), три раза - серебряным призером Игр (1992, 2000, 2004), чемпионом мира (1990), семикратным чемпионом Европы. При Карполе "Уралочка" 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз - чемпионом России.