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2 часа назад

Юрист рассказал, может ли «Спартак» получить компенсацию от «Левски» за срыв матча

Матч ТВиещё 4

Спортивный юрист Юрий Зайцев считает, что московский «Спартак» может получить компенсацию от «Левски» из за отказа болгарского клуба от участия в контрольном матче с «красно белыми». Ранее в пресс службе «Спартака» сообщили «Чемпионату», что между клубом и «Левски» был подписан матч контракт. После отмены игры «Спартак» направил запрос на компенсацию. — Если у «Спартака» и «Левски» был контракт и один из клубов его нарушил, то другой клуб теоретически может получить компенсацию. Это обычный контрактный спор между двумя юридическими лицами, и место, где они могут судиться, должно быть указано в соглашении. В отсутствие контракта шансы на компенсацию крайне малы, — сказал Зайцев «Чемпионату». Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России, 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Источник:Чемпионат

Юрист рассказал, может ли «Спартак» получить компенсацию от «Левски» за срыв матча
Фото: Матч ТВМатч ТВ
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