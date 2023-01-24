Юрист рассказал, может ли «Спартак» получить компенсацию от «Левски» за срыв матча

Спортивный юрист Юрий Зайцев считает, что московский «Спартак» может получить компенсацию от «Левски» из за отказа болгарского клуба от участия в контрольном матче с «красно белыми». Ранее в пресс службе «Спартака» сообщили «Чемпионату», что между клубом и «Левски» был подписан матч контракт. После отмены игры «Спартак» направил запрос на компенсацию. — Если у «Спартака» и «Левски» был контракт и один из клубов его нарушил, то другой клуб теоретически может получить компенсацию. Это обычный контрактный спор между двумя юридическими лицами, и место, где они могут судиться, должно быть указано в соглашении. В отсутствие контракта шансы на компенсацию крайне малы, — сказал Зайцев «Чемпионату». Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России, 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Источник:Чемпионат