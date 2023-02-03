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3 часа назад

Спиридонов о призыве замминистра иностранных дел Польши к бойкоту Олимпиады: «Для меня этой нации не существует, это нелюди»

Sports.ru

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов прокомментировал слова замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньского о возможном бойкоте Олимпийских игр-2024.

Спиридонов высказался о призыве Польши к бойкоту Олимпиады
Фото: sports.rusports.ru

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным стартам в нейтральном статусе при соблюдении ими строгих правил.

Яблоньский призвал к бойкоту Олимпиады в случае допуска россиян и белорусов: «Не должно быть никакого участия в таких Играх. Мы должны оказать давление на МОК».

«Для меня этой нации не существует. Для меня это нелюди», – сказал Спиридонов.

Волейбол,Павел Яблоньский,Алексей Спиридонов,
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