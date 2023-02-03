Спиридонов высказался о призыве Польши к бойкоту Олимпиады

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов прокомментировал слова замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньского о возможном бойкоте Олимпийских игр-2024.

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Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным стартам в нейтральном статусе при соблюдении ими строгих правил.

Яблоньский призвал к бойкоту Олимпиады в случае допуска россиян и белорусов: «Не должно быть никакого участия в таких Играх. Мы должны оказать давление на МОК».