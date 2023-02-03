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10 часов назад

Сперцян признался, что у него есть желание поиграть в Европе

Газета.Ru

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" и сборной Армении Эдуард Сперцян прокомментировал сообщения об интересе к нему со стороны нескольких европейских клубов. "Я, как и вы, все новости читаю в прессе. Ничего не знаю. Мне никто не звонил, как и моим родителям. Желание поиграть в Европе есть. Но я здесь — в "Краснодаре". Хочу добиться успехов вместе с клубом", — приводит слова Сперцяна "Чемпионат.com". Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку сборной Армении со стороны нескольких зарубежных клубов, в том числе ПСВ и "Фиорентины". При этом сам футболист, как писала пресса, не стремился к тому, чтобы покинуть "Краснодар" нынешней зимой. По итогам первой части сезона-2022/23 в РПЛ "Краснодар" занимает восьмое место в турнирной таблице. За 17 туров кубанская команда набрала 25 очков, одержав семь побед, четыре раза сыграв вничью и потерпев шесть поражений. Ранее бывший тренер петербургского "Зенита" Властимил Пержела высказался о том, что игрок сине-бело-голубых Малком не перешел в "ПСЖ".

Сперцян признался, что у него есть желание поиграть в Европе
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Волейбол,РПЛ,Эдуард Сперцян,Зенит,
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