Еще двое волейболистов погибли под завалами в Турции

Турецкие волейболисты Эминджан Коджабаш и Мехмет Джан Агырбаш погибли в результате обрушения отеля в Малатье, пострадавшей от землетрясения. Об этом в среду сообщает турецкий телеканал TRT Spor.

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Ранее в понедельник турецкий журнал Voleybol Magazin сообщил о спасении трех из шести волейболистов команды "Малатья Беледиеспор", оказавшихся под завалами гостиницы.

"Мы с глубокой скорбью узнали, что Мехмет Джан Агырбаш, который носил майку команды "Малатья Беледиеспор", во время землетрясения, произошедшего в нашей стране, скончался", - говорится в заявлении Турецкой федерации волейбола, которое цитир

"С глубокой грустью узнали, что наш волейболист Эминджан Коджабаш из Эскишехира, сын вице-президента провинции Эскишехир Бюлента Коджабаша, погиб в результате землетрясения в Малатье", - приводит телеканал сообщение команды из Эскишехира, за городскую сборную которого выступал Коджабаш.