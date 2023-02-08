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1 час назад

Два волейболиста погибли под завалами отеля, разрушенного землетрясением в Турции

ТАСС

Турецкие волейболисты Эминджан Коджабаш и Мехмет Джан Агырбаш погибли в результате обрушения отеля в Малатье, пострадавшей от землетрясения. Об этом в среду сообщает турецкий телеканал TRT Spor.

Еще двое волейболистов погибли под завалами в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в понедельник турецкий журнал Voleybol Magazin сообщил о спасении трех из шести волейболистов команды "Малатья Беледиеспор", оказавшихся под завалами гостиницы.

"Мы с глубокой скорбью узнали, что Мехмет Джан Агырбаш, который носил майку команды "Малатья Беледиеспор", во время землетрясения, произошедшего в нашей стране, скончался", - говорится в заявлении Турецкой федерации волейбола, которое цитир

"С глубокой грустью узнали, что наш волейболист Эминджан Коджабаш из Эскишехира, сын вице-президента провинции Эскишехир Бюлента Коджабаша, погиб в результате землетрясения в Малатье", - приводит телеканал сообщение команды из Эскишехира, за городскую сборную которого выступал Коджабаш.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Согласно последним данным, в Турции погибли более 6,9 тыс. человек, пострадали свыше 38 тыс.

Волейбол,
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