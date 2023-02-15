Mash: российские хакеры устроили атаку на сайт украинского футбольного клуба "Минай"

Официальный сайт украинского клуба "Минай", футболисты которого накануне подрались с игроками ярославского "Шинника", подвергся хакерской атаке и "упал". Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, над этим поработали российские хакеры, которые решили поддержать отечественных футболистов и устроить украинцам проблемы со связью. Напомним, 14 февраля появилась информация, что между представителями двух клубов произошла потасовка в отеле Royal Seginus в Анталье. В официальном заявлении российского клуба утверждается, что драку спровоцировала украинская сторона, а ярославцы заступились за одноклубника, на которого было совершено нападение. Украинские журналисты рассказали свою версию конфликта — по их словам, игрок "Миная" заступился за уборщицу, которой грубил футболист российского клуба. "Шинник" выступает в Первой лиге. После 20 туров команда набрала 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Ранее генеральный директор "Шинника" Сергей Кулаков опроверг информацию о том, что футболисты его команды находились в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта с игроками "Миная" в отеле в Турции.