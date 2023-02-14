Стало известно, какие повреждения получили футболисты «Шинника» и «Миная» после потасовки в отеле в Турции

Как стало известно «Матч ТВ», несколько футболистов ярославского «Шинника» получили повреждения по итогам потасовки с участием представителей украинской команды «Минай». У футболистов ярославского клуба есть переломы пальцев кистей, ребер. У одного из игроков гематома под глазом. Собеседник «Матч ТВ» отмечает, трое игроков украинской команды также получили немалые повреждения. Ранее в ряде Telegram каналов появилась информация о потасовке между футболистами «Шинника» и украинской команды «Минай» в отеле во время сбора в Турции. Матчи МЕЛБЕТ Первой лиги возобновятся 5 марта. Прямые трансляции игр турнира смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.