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5 часов назад

Стало известно, какие повреждения получили футболисты «Шинника» и «Миная» после потасовки в отеле в Турции

Матч ТВиещё 4

Как стало известно «Матч ТВ», несколько футболистов ярославского «Шинника» получили повреждения по итогам потасовки с участием представителей украинской команды «Минай». У футболистов ярославского клуба есть переломы пальцев кистей, ребер. У одного из игроков гематома под глазом. Собеседник «Матч ТВ» отмечает, трое игроков украинской команды также получили немалые повреждения. Ранее в ряде Telegram каналов появилась информация о потасовке между футболистами «Шинника» и украинской команды «Минай» в отеле во время сбора в Турции. Матчи МЕЛБЕТ Первой лиги возобновятся 5 марта. Прямые трансляции игр турнира смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Стало известно, какие повреждения получили футболисты «Шинника» и «Миная» после потасовки в отеле в Турции
Фото: Матч ТВМатч ТВ
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