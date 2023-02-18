Олимпийский чемпион Ильиных дисквалифицирован на два года из-за допинга

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Дмитрий Ильиных получил двухлетнюю дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. Ильиных получил отстранение с 13 января 2023 года до 12 января 2025 года.

При этом Яременко отметил, что Ильиных не будет лишен олимпийской медали 2012 года, поскольку допинг-проба, которая дала положительный результат на запрещенный препарат, была взята на чемпионате России — 2013.

Ильиных уже завершил карьеру, об этом было объявлено осенью 2021 года. Последним местом его работы стал мужской волейбольный клуб «Белогорье», где он занимал пост спортивного директора. Однако после получения дисквалификации Ильиных покинул свою должность.

Ранее сообщалось, что американский фигурист Винсент Чжоу заявил, что участие россиянки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине было несправедливо.