Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
1 час назад

Волейболистка Абрамова умерла в возрасте 18 лет после аварии

ТАСС

Российская волейболистка-пляжница Екатерина Абрамова скончалась в возрасте 18 лет. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Волейболистка Абрамова умерла в возрасте 18 лет после аварии
Фото: 123rf.com123rf.com

Сообщается, что спортсменка находилась в машине с бронзовым призером юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу 2019 года среди игроков до 18 лет Иваном Осиповым, который скончался 20 февраля из-за последствий аварии.

Абрамова выступала в паре с Екатериной Кузнецовой. Вместе они заняли девятое место на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов и Кубке России 2021 года.

Волейбол,Иван Осипов,Екатерина Абрамова,Екатерина Кузнецова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий