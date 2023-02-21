Волейболистка Абрамова умерла в возрасте 18 лет после аварии

Российская волейболистка-пляжница Екатерина Абрамова скончалась в возрасте 18 лет. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Сообщается, что спортсменка находилась в машине с бронзовым призером юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу 2019 года среди игроков до 18 лет Иваном Осиповым, который скончался 20 февраля из-за последствий аварии.
Абрамова выступала в паре с Екатериной Кузнецовой. Вместе они заняли девятое место на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов и Кубке России 2021 года.