Волейболистка Абрамова умерла в возрасте 18 лет после аварии

Российская волейболистка-пляжница Екатерина Абрамова скончалась в возрасте 18 лет. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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Сообщается, что спортсменка находилась в машине с бронзовым призером юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу 2019 года среди игроков до 18 лет Иваном Осиповым, который скончался 20 февраля из-за последствий аварии.