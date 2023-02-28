Гол Сперцяна не помог выйти «Краснодару» в полуфинал Кубка России

Сегодня, 28 февраля, «Краснодар» играл на своём поле с ЦСКА в рамках ответного матча четвертьфинала Кубка России (Пути РПЛ). Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу «быков».
Единственный гол в матче забил полузащитник Эдуард Сперцян. Спортсмен ударом со штрафного обвёл стенку и уложил мяч в самый угол ворот — Игорь Акинфеев не дотянулся до мяча. Несмотря на победу в сегодняшней встрече команда Владимира Ивича покинула розыгрыш Пути РПЛ Кубка России. Южный коллектив продолжит погоню за титулом в Пути регионов.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию ответного матча Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.
Первый матч ЦСКА и «Краснодара» завершился разгромной победой армейцев со счётом 3:0. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Проигравший отправится во второй этап 1/4 финала Пути регионов.