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1 час назад

Гол Сперцяна не помог выйти «Краснодару» в полуфинал Кубка России

Чемпионат.comиещё 6

Сегодня, 28 февраля, «Краснодар» играл на своём поле с ЦСКА в рамках ответного матча четвертьфинала Кубка России (Пути РПЛ). Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу «быков».

Гол Сперцяна не помог выйти «Краснодару» в полуфинал Кубка России
Фото: Clive Brunskill/Getty ImagesClive Brunskill/Getty Images

Единственный гол в матче забил полузащитник Эдуард Сперцян. Спортсмен ударом со штрафного обвёл стенку и уложил мяч в самый угол ворот — Игорь Акинфеев не дотянулся до мяча. Несмотря на победу в сегодняшней встрече команда Владимира Ивича покинула розыгрыш Пути РПЛ Кубка России. Южный коллектив продолжит погоню за титулом в Пути регионов.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию ответного матча Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.

Первый матч ЦСКА и «Краснодара» завершился разгромной победой армейцев со счётом 3:0. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Проигравший отправится во второй этап 1/4 финала Пути регионов.

Волейбол,Эдуард Сперцян,Владимир Ивич,Игорь Акинфеев,
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