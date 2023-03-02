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1 час назад

«Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Чемпионат.comиещё 3

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петерубрге и завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:67.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трент Фрейзер, набравший 28 очков. 12 баллов на счету Дмитрия Кулагина. 10 очков набрал Сергей Топоров.

В составе нижегородского клуба 17 очков на счету Максима Салаша. 13 очков набрал Джермейн Лав.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» сыграет на домашнем паркете с УНИКСом. Встреча состоится 6 марта. «Зенит» в следующем туре встретится на выезде с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 7 марта.

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