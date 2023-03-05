Сперцян, Кордоба и Кади – в основе "Краснодара" на матч против "Торпедо"

"Краснодар" и "Торпедо" обнародовали стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ. Игра состоится на домашней арене "Краснодара". Главным рефери назначен судья из Калуги Евгений Кукуляк, который даст стартовый свисток в 16:30. Отметим, что для сербского наставника Владимира Ивича матч против "автозаводцев" станет дебютным в рамках РПЛ. Ранее в Кубке России "быки" проиграли в противостоянии с ЦСКА (1:3 ,1:0) и отправились в нижнюю сетку турнира