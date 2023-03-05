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1 час назад

Сперцян, Кордоба и Кади – в основе "Краснодара" на матч против "Торпедо"

Rusfootballиещё 2

"Краснодар" и "Торпедо" обнародовали стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ. Игра состоится на домашней арене "Краснодара". Главным рефери назначен судья из Калуги Евгений Кукуляк, который даст стартовый свисток в 16:30. Отметим, что для сербского наставника Владимира Ивича матч против "автозаводцев" станет дебютным в рамках РПЛ. Ранее в Кубке России "быки" проиграли в противостоянии с ЦСКА (1:3 ,1:0) и отправились в нижнюю сетку турнира

Сперцян, Кордоба и Кади – в основе "Краснодара" на матч против "Торпедо"
Фото: RusfootballRusfootball

"Краснодар" после 17 сыгранных туров располагается на 8-й строчке, набрав 25 очков. "Торпедо" с 6-ю баллами замыкает таблицу РПЛ. В первом круге южный коллектив разгромно обыграл москвичей со счетом 4:1.

Волейбол,Евгений Кукуляк,Владимир Ивич,Торпедо,
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