Волейболист сборной Японии умер в 31 год

«Наонобу Фудзии, представлявший мужскую сборную Японии на Олимпиаде в Токио и оставивший большое наследие в мире японского волейбола, умер в пятницу, 10 марта. Мы хотим выразить искренние соболезнования его родным и близким и поблагодарить за его многочисленные заслуги при жизни», — сказано в заявлении JVA.