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48 минут назад

Волейболист сборной Японии умер в 31 год

Чемпионат.com

Японская волейбольная ассоциация (JVA) на своём официальном сайте сообщила о скоропостижной кончине связующего национальной сборной Наонобу Фудзии.

Волейболист сборной Японии умер в 31 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В феврале 2022 года Фудзии объявил, что у него диагностирована злокачественная опухоль желудка, сразу четвёртая стадия, с метастазами в мозг. Волейболисту был всего 31 год.

«Наонобу Фудзии, представлявший мужскую сборную Японии на Олимпиаде в Токио и оставивший большое наследие в мире японского волейбола, умер в пятницу, 10 марта. Мы хотим выразить искренние соболезнования его родным и близким и поблагодарить за его многочисленные заслуги при жизни», — сказано в заявлении JVA.

Фудзии выступал за японский волейбольный клуб Toray Arrows из префектуры Сидзуока.

Волейбол,
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