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2 часа назад

Гимнастка Мельникова вышла на поле, Мартинс копировал Промеса. Фото «Спартак» — «Урал»

Чемпионат.comиещё 12

14 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче полуфинала Пути РПЛ в Кубке России «Спартак» сыграл вничью с «Уралом». Встреча завершилась со счётом 1:1. Голами отличились Квинси Промес и Юрий Железнов.

Гимнастка Мельникова вышла на поле, Мартинс копировал Промеса. Фото «Спартак» — «Урал»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В нынешнем сезоне команды дважды встречались в Российской Премьер-Лиге. Матч в Екатеринбурге завершился победой «Спартака» со счётом 2:0, а в Москве команды сыграли вничью (2:2).

В предыдущем этапе Кубка России «Спартак» прошёл «Локомотив», а «Урал» оказался сильнее «Ростова». В Российской Премьер-Лиге «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы, а «Урал» — на 10-й.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Волейбол,Александр Сафонов,Спартак,
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