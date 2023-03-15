Гимнастка Мельникова вышла на поле, Мартинс копировал Промеса. Фото «Спартак» — «Урал»

14 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче полуфинала Пути РПЛ в Кубке России «Спартак» сыграл вничью с «Уралом». Встреча завершилась со счётом 1:1. Голами отличились Квинси Промес и Юрий Железнов.

В нынешнем сезоне команды дважды встречались в Российской Премьер-Лиге. Матч в Екатеринбурге завершился победой «Спартака» со счётом 2:0, а в Москве команды сыграли вничью (2:2).

В предыдущем этапе Кубка России «Спартак» прошёл «Локомотив», а «Урал» оказался сильнее «Ростова». В Российской Премьер-Лиге «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы, а «Урал» — на 10-й.