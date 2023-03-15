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1 час назад

«Ахмат» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Чемпионат.comиещё 3

В матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Начало игры — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Нижич, Шатара, Тодорович, Харин, Швец, Тимофеев, Диванович, Олейников, Бериша, Ильин.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Литвинов, Волков, Сперцян, Баньяц, Кривцов, Мозес, Олусегун, Ахметов.

«Ахмат» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России обыграл «Уфу» со счётом 2:1. «Краснодар» вылетел из Пути РПЛ, уступив по сумме двух матчей московскому ЦСКА (1:3).

В первом круге нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Ахмат» на выезде победил «Краснодар» со счётом 3:2. В составе грозненской команды отличились Бернард Бериша (с пенальти), Артём Тимофеев и Иван Олейников. У «Краснодара» голами отметились Эдуард Сперцян и Михайло Баньяц.

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