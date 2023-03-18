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2 часа назад

Матч «Оренбург» — «Спартак» в 20-м туре РПЛ посетили 4743 зрителя

Чемпионат.comиещё 13

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Спартак». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Оренбург» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч «Оренбург» — «Спартак» в 20-м туре РПЛ посетили 4743 зрителя
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На трибунах стадиона «Газовик» собралось 4743 зрителя.

На 17-й минуте счёт открыл белорусский полузащитник «Оренбурга» Юрий Ковалёв. Его ассистентом выступил нападающий Дмитрий Воробьёв. На 23-й минуте Воробьёв забил второй мяч хозяев. Он пяткой замкнул прострел Брайана Мансильи.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков после 19 матчей. «Оренбург» находится на восьмой строчке, заработав 28 очков.

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