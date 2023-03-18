Матч «Оренбург» — «Спартак» в 20-м туре РПЛ посетили 4743 зрителя

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Спартак». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Оренбург» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.