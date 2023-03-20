Волейболисты «Белогорья» обыграли АСК в матче чемпионата России

Белгородское «Белогорье» победило нижегородский АСК в домашнем матче 29 го тура чемпионата России по волейболу — Pari Суперлиги.

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Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 3–0 (25:22, 25:16, 25:22).

В другом матче кемеровский «Кузбасс» одержал домашнюю победу над нижневартовским клубом «Югра Самотлор» — 3–0 (25:18, 25:19, 25:18). Еще в одной игре дня «Нова» из Новокуйбышевска на своей площадке обыграла минский «Строитель» со счетом 3–0 (25:18, 25:17, 25:23).

Перед заключительным туром «Белогорье» с 61 очком занимает пятое место в турнирной таблице, идущий следом «Кузбасс» имеет в активе 49 очков.