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2 часа назад

«Локомотив» — «Краснодар»: хозяева сравняли счёт, отыгравшись с 0:2

Чемпионат.comиещё 9

Продолжается матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Локомотив» и «Краснодар». Игра началась в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости ничья — 2:2.

На 30-й минуте Хуниор Алонсо вывел «Краснодар» вперёд, пробив головой после подачи углового. На 40-й минуте Джон Кордоба удвоил преимущество гостей. На третьей минуте второго тайма «Локомотив» отыграл один гол усилиями Дмитрия Баринова. Спустя несколько минут Максим Глушенков сравнял счёт.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 19 матчей. «Локомотив» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 48 очков.

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