Продолжается матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Локомотив» и «Краснодар». Игра началась в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости ничья — 2:2.

На 30-й минуте Хуниор Алонсо вывел «Краснодар» вперёд, пробив головой после подачи углового. На 40-й минуте Джон Кордоба удвоил преимущество гостей. На третьей минуте второго тайма «Локомотив» отыграл один гол усилиями Дмитрия Баринова. Спустя несколько минут Максим Глушенков сравнял счёт.