CAS зарегистрировал апелляцию дисквалифицированного волейболиста Ильиных

Апелляция олимпийского чемпиона 2012 года по волейболу россиянина Дмитрия Ильиных, дисквалифицированного Международной федерацией волейбола (FIVB) за нарушение антидопинговых правил, находится на рассмотрении в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе CAS.

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"Дело CAS 2023/A/9400 "Дмитрий Ильиных против FIVB" находится в процессе рассмотрения в CAS", - сообщила представительница пресс-службы суда.

Ильиных был дисквалифицирован на два года, срок наказания истечет 12 января 2025 года. Поводом для отстранения стала допинг-проба, взятая у спортсмена весной 2013 года после одного из матчей чемпионата России. Как сообщили ТАСС месяц назад во Всероссийской федерации волейбола, олимпийский чемпион находился в списке бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, покинувшего страну в начале 2016 года и ставшего информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).