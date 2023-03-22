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1 час назад

CAS зарегистрировал апелляцию дисквалифицированного волейболиста Ильиных

ТАСС

Апелляция олимпийского чемпиона 2012 года по волейболу россиянина Дмитрия Ильиных, дисквалифицированного Международной федерацией волейбола (FIVB) за нарушение антидопинговых правил, находится на рассмотрении в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе CAS.

CAS зарегистрировал апелляцию дисквалифицированного волейболиста Ильиных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Дело CAS 2023/A/9400 "Дмитрий Ильиных против FIVB" находится в процессе рассмотрения в CAS", - сообщила представительница пресс-службы суда.

Ильиных был дисквалифицирован на два года, срок наказания истечет 12 января 2025 года. Поводом для отстранения стала допинг-проба, взятая у спортсмена весной 2013 года после одного из матчей чемпионата России. Как сообщили ТАСС месяц назад во Всероссийской федерации волейбола, олимпийский чемпион находился в списке бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, покинувшего страну в начале 2016 года и ставшего информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ильиных 36 лет, он завершил карьеру осенью 2021 года, а в декабре того же года занял пост спортивного директора мужского волейбольного клуба "Белогорье". Сразу после вынесения дисквалификации Ильиных сообщил ТАСС, что намерен подать апелляцию в CAS на свое отстранение. Волейболист является чемпионом Олимпийских игр 2012 года.

Волейбол,Григорий Родченков,Дмитрий Ильиных,Всемирное антидопинговое агентство,
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