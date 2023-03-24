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6 часов назад

В "Фенербахче" отреагировали на инцидент с болельщиками "Зенита": мы являемся друзьями

Газета.Ruиещё 14

Член совета директоров турецкого "Фенербахче" Салахаттин Баки отреагировал на инцидент с болельщиками петербургского "Зенита" во время товарищеского матча, передает "Спорт-Экспресс". Баки отметил, что имел место небольшой инцидент, но уже все хорошо. "Мы с "Зенитом" являемся друзьями", - добавил он. В конце первого тайма товарищеского матча "Фенербахче" — "Зенит" на трибуне стадиона "Шюкрю Сарачоглу" произошел конфликт между турецкими фанатами и болельщиками сине-бело-голубых. Сообщалось, что гости стали скандировать "Россия", что вызвало агрессивную реакцию турок. В ситуацию пришлось вмешаться полиции, поклонников питерского клуба в итоге вывели под конвоем в подтрибунные помещения. Ранее в "Зените" прокомментировали инцидент с выводом российских болельщиков во время товарищеского матча сине-бело-голубых против "Фенербахче" в Стамбуле.

В "Фенербахче" отреагировали на инцидент с болельщиками "Зенита": мы являемся друзьями
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Волейбол,Зенит,
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