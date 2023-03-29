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1 час назад

FIVB изучит, как рекомендации МОК могут применяться в волейболе

ТАСС

Международная федерация волейбола (FIVB) признает новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении допуска российских спортсменов к турнирам и рассмотрит возможность применения этих рекомендаций. Об этом ТАСС в среду заявили в пресс-службе FIVB.

FIVB изучит, как рекомендации МОК могут применяться в волейболе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"FIVB признает последнее заявление МОК и его подробные рекомендации относительно нейтрального участия отдельных спортсменов России и Беларуси в международных соревнованиях. FIVB дополнительно изучит эти рекомендации, чтобы определить, как они могут применяться к нашим видам спорта. FIVB не будет делать никаких дальнейших заявлений, пока этот процесс не будет завершен", - сказал собеседник агентства.

МОК 28 февраля 2022 года из-за ситуации на Украине рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. 28 марта 2023 года президент МОК Томас Бах после заседания исполкома организации сообщил о новых рекомендациях: запретить россиянам и белорусам участие в турнирах по командным видам спорта, а также не допускать тех спортсменов, которые связаны с вооруженными силами или органами безопасности. Остальные спортсмены, по словам Баха, могут быть допущены к соревнованиям при выполнении ряда условий и только в нейтральном статусе. Все заявления Баха носят рекомендательный характер, окончательное решение по допуску россиян и белорусов должны принимать международные спортивные федерации.

Волейбол,Томас Бах,
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