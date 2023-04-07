Главный тренер женской сборной РФ по волейболу возглавит казанское «Динамо»

Уже никакой не секрет, что со следующего сезона казанцами будет руководить главный тренер сборной России Зоран Терзич. Уже сейчас он предпринимает большие усилия по формированию и усилению команды. Я чувствую это и по нашему коллективу. Несколько девочек из нашей команды уже подписали контракты с татарстанским клубом», — приводит слова Зиничева «Матч ТВ».