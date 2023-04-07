Главный тренер женской сборной РФ по волейболу возглавит казанское «Динамо»

Главный тренер женской сборной России Зоран Терзич летом возглавит казанское «Динамо»
Главный тренер женской сборной России по волейболу Зоран Терзич со следующего сезона станет наставником казанского «Динамо». Об этом рассказал генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев.
«С уважением отношусь к казанскому «Динамо», но сейчас они явно переживают не лучшие времена. Вся лига знает, что они меняют тренера, у них идёт перестройка, и всё это не добавляет им позитива.
Уже никакой не секрет, что со следующего сезона казанцами будет руководить главный тренер сборной России Зоран Терзич. Уже сейчас он предпринимает большие усилия по формированию и усилению команды. Я чувствую это и по нашему коллективу. Несколько девочек из нашей команды уже подписали контракты с татарстанским клубом», — приводит слова Зиничева «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне главным тренером казанского «Динамо» является Ришат Гилязутдинов. Зоран Терзич ранее работал в чемпионате России. В 2012–2015 годах он был наставником «Омички» и дважды привёл её к бронзовым медалям Суперлиги. А в сезоне 2017/2018 сербский специалист руководил московским «Динамо», с которым сумел победить в чемпионате России.