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Чемпионка Европы по волейболу Фетисова перейдёт в «Фенербахче»

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что чемпионка Европы Ирина Фетисова продолжит карьеру в турецком «Фенербахче». За эту команду она будет выступать со следующего сезона.

Чемпионка Европы по волейболу Фетисова перейдёт в «Фенербахче»
© betassist.ru

«К сожалению, игрок, который провёл у нас в команде много лет, которого мы любим, милый человек Ира Фетисова, покидает наш клуб. Она будет в следующем сезоне играть в «Фенербахче», — цитирует функционера «Матч ТВ».

Фетисова защищает цвета «Динамо» с 2015 года. 28-летняя спортсменка четырежды побеждала в чемпионате России и дважды выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Любопытно, что в «Фенербахче» уже выступают две российские волейболистки, Анна Федоровцева и Анна Лазарева.

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