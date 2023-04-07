Чемпионка Европы по волейболу Фетисова перейдёт в «Фенербахче»
Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что чемпионка Европы Ирина Фетисова продолжит карьеру в турецком «Фенербахче». За эту команду она будет выступать со следующего сезона.
«К сожалению, игрок, который провёл у нас в команде много лет, которого мы любим, милый человек Ира Фетисова, покидает наш клуб. Она будет в следующем сезоне играть в «Фенербахче», — цитирует функционера «Матч ТВ».
Фетисова защищает цвета «Динамо» с 2015 года. 28-летняя спортсменка четырежды побеждала в чемпионате России и дважды выигрывала Кубок и Суперкубок страны.
Любопытно, что в «Фенербахче» уже выступают две российские волейболистки, Анна Федоровцева и Анна Лазарева.