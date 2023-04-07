Стали известны даты и время полуфинальных матчей плей-офф Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила расписание предстоящих матчей 1/2 финала плей-офф турнира. За право выйти в финал поборются ЦСКА и «Локомотив-Кубань», а также УНИКС и победитель пары «Зенит» – МБА (они продолжают выступление в четвертьфинальной серии, сейчас в ней счёт 2-1 в пользу петербуржцев). Полуфинальная серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд по схеме 2-2-1-1-1.