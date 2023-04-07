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22 минуты назад

Стали известны даты и время полуфинальных матчей плей-офф Единой лиги ВТБ

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Единая лига ВТБ представила расписание предстоящих матчей 1/2 финала плей-офф турнира. За право выйти в финал поборются ЦСКА и «Локомотив-Кубань», а также УНИКС и победитель пары «Зенит» – МБА (они продолжают выступление в четвертьфинальной серии, сейчас в ней счёт 2-1 в пользу петербуржцев). Полуфинальная серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд по схеме 2-2-1-1-1.

Стали известны даты и время полуфинальных матчей плей-офф Единой лиги ВТБ
Фото: чемпионатчемпионат

Матчи начинаются на площадке команды, занявшей более высокое место по итогам регулярного чемпионата.

Расписание матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ:

(1) ЦСКА — (5) «Локомотив-Кубань»

1-й матч — 15 апреля, 19:00 (мск) в Москве

2-й матч — 17 апреля, 20:00 (мск) в Москве

3-й матч — 20 апреля, 20:00 (мск) в Краснодаре

4-й матч — 22 апреля, 14:00 (мск) в Краснодаре

5-й матч — 25 апреля, 20:00 (мск) в Москве (*)

6-й матч — 28 апреля, 20:00 (мск) в Краснодаре (*)

7-й матч — 1 мая, 14:00 (мск) в Москве (*)

(2) УНИКС — (3) «Зенит» / (6) МБА

1-й матч — 16 апреля, 14:00 (мск) в Казани

2-й матч — 18 апреля, 20:00 (мск) в Казани

3-й матч— 21 апреля, 20:00 (мск) в Санкт-Петербурге или Москве

4-й матч—23 апреля, 14:00 (мск) в Санкт-Петербурге или Москве

5-й матч— 26 апреля, 20:00 (мск) в Казани (*)

6-й матч— 29 апреля, 14:00 (мск) в Санкт-Петербурге или Москве (*)

7-й матч— 2 мая, 20:00 (мск) в Казани (*)

(*) — если понадобится.

Волейбол,Зенит,
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