Вудкрофт покинул пост главного тренера минского "Динамо"

Канадский специалист Крэйг Вудкрофт покинет пост главного тренера минского хоккейного клуба "Динамо".
10 апреля руководство "Динамо" объявило о том, что канадский специалист Крэйг Вудкрофт покинет пост главного тренера. Его контракт рассчитан до 30 апреля и не будет продлен.
Исполняющий обязанности генерального директора клуба Артем Каркоцкий поблагодарил Вудкрофта за работу.
"Мне не так долго удалось поработать с Крэйгом Вудкрофтом, однако этого времени хватило для того, чтобы увидеть его профессионализм. С его помощью "Динамо" удалось сделать клубную вертикаль действительно рабочей: лучшие выпускники динамовской школы получили при нем шанс заиграть в главной команде страны - Колячонок, Колосов, Звягин, Пышкайло и другие. Я признателен Вудкрофту за годы, проведенные в "Динамо", но нами принято решение, что пришло время начать новый этап", - приводит его слова сайт клуба.
53-летний Вудкрофт руководил командой с 2019 года, под его руководством команда сыграла 303 матча. В нынешнем сезоне белорусский клуб смог выйти в плей-офф, где в шести матчах проиграл СКА из Санкт-Петербурга.