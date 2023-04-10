Вудкрофт покинул пост главного тренера минского "Динамо"

"Мне не так долго удалось поработать с Крэйгом Вудкрофтом, однако этого времени хватило для того, чтобы увидеть его профессионализм. С его помощью "Динамо" удалось сделать клубную вертикаль действительно рабочей: лучшие выпускники динамовской школы получили при нем шанс заиграть в главной команде страны - Колячонок, Колосов, Звягин, Пышкайло и другие. Я признателен Вудкрофту за годы, проведенные в "Динамо", но нами принято решение, что пришло время начать новый этап", - приводит его слова сайт клуба.