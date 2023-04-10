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18 минут назад

Умер бронзовый призер чемпионата мира по волейболу Анатолий Макагонов

ТАСС

Обладатель бронзовой награды чемпионата мира по волейболу 1956 года Анатолий Макагонов умер на 91-м году жизни. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Минспорта Челябинской области.

Умер бронзовый призер чемпионата мира по волейболу Анатолий Макагонов
Фото: Всероссийская федерация волейболаВсероссийская федерация волейбола

"Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области выражает соболезнования родным и близким Анатолия Макагонова", - сказано в сообщении.

Как игрок Макагонов выступал за бакинский "Буревестник", в 1959 году стал бронзовым призером Спартакиады народов СССР в составе команды Азербайджанской ССР. После завершения игровой карьеры возглавлял челябинский женский клуб "Политехник" (сейчас - "Динамо-Метар"), с которым в 1993 году выиграл Кубок России, и мужское "Торпедо" (сейчас - "Динамо" (Челябинск)).

Волейбол,Торпедо,Динамо,
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