18-летняя волейболистка выпала из окна в Турции

Волейболистка итальянской «Новары» Джулия Итума выпала из окна своего гостиничного номера в Турции, сообщает Corriere dello Sport. Отмечается, что 18-летняя спортсменка погибла на месте.

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В среду волейболистки «Новары» в Стамбуле со счетом 0-3 уступили «Эджзаджибаши», за который играет россиянка Ирина Воронкова, и не смогли выйти в финал женской Лиги чемпионов.