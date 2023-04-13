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18-летняя волейболистка итальянской «Новары» погибла, выпав из окна гостиничного номера

Волейболистка итальянской «Новары» Джулия Итума выпала из окна своего гостиничного номера в Турции, сообщает Corriere dello Sport. Отмечается, что 18-летняя спортсменка погибла на месте.

18-летняя волейболистка выпала из окна в Турции
© соцсети

В среду волейболистки «Новары» в Стамбуле со счетом 0-3 уступили «Эджзаджибаши», за который играет россиянка Ирина Воронкова, и не смогли выйти в финал женской Лиги чемпионов.

В составе сборной Италии Итума выигрывала молодежный чемпионат Европы.Соболезнования в связи с гибелью волейболистки в своих социальных сетях выразил бывший главный тренер мужской национальной команды по волейболу Мауро Берруто.

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