18-летняя волейболистка выпала из окна в Турции

18-летняя волейболистка итальянской «Новары» погибла, выпав из окна гостиничного номера
Волейболистка итальянской «Новары» Джулия Итума выпала из окна своего гостиничного номера в Турции, сообщает Corriere dello Sport. Отмечается, что 18-летняя спортсменка погибла на месте.
В среду волейболистки «Новары» в Стамбуле со счетом 0-3 уступили «Эджзаджибаши», за который играет россиянка Ирина Воронкова, и не смогли выйти в финал женской Лиги чемпионов.
В составе сборной Италии Итума выигрывала молодежный чемпионат Европы.Соболезнования в связи с гибелью волейболистки в своих социальных сетях выразил бывший главный тренер мужской национальной команды по волейболу Мауро Берруто.