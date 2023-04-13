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5 часов назад

Экс-игрок «Фейеноорда»: я ненавижу Моуриньо после финала Лиги конференций

Чемпионат.comиещё 7

Бывший игрок «Фейеноорда» Брайан Линссен поделился ожиданиями от матча голландского клуба с «Ромой» в 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, в прошлом сезоне два коллектива встретились в финале Лиги конференций, тогда «волки» одержали победу.

«Я должен быть с вами честным. Я ненавижу Моуринью. Во-первых, мы проиграли «Роме» в финале Лиги конференций в прошлом году. В какой-то момент меня уже раздражали соперники, когда после игры они просто жевали жвачку. Я надеюсь, что сегодня парни отомстят за меня.

Я всё ещё слежу за клубом, сегодня я напряжён. Немного больше, чем обычно. Это должно быть местью за всех игроков, которые ушли из клуба в конце сезона. Я хочу, чтобы они продолжили и выиграли финал», — цитирует игрока Voetbal International.

Волейбол,Брайан Линссен,
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