$81.63+0.1289.66-0.50
1 час назад

Агент Васютина: разговаривал об Александре с двумя топ-клубами Швеции

Чемпионат.com

Александр Дубровин, агент вратаря «Зенита» Александра Васютина, рассказал о будущем своего клиента.

Агент Васютина: разговаривал об Александре с двумя топ-клубами Швеции
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Пока не думаем об уходе в аренду. Я считаю, что Саша готов быть первым номером «Зенита». В матче с «Динамо» он всё показал. Несмотря на гол на 12-й секунде, у него не было ошибок. Выручил «Зенит» на 95-й минуте. Весь матч играл сконцентрированно. Видно, что хорошо реагирует на пенальти. Ему просто нужно доверять. Не думаю, что «Зенит» приобретёт кого-то сильнее, чем Кержаков и Васютин. На российском рынке точно.

В РПЛ, в принципе, у всех клубов закрыты вратарские позиции. Есть большой интерес со стороны скандинавских клубов. Они следят и спрашивают. Я недавно разговаривал с двумя топ-клубами Швеции. И датские клубы следят. Для них это очень хороший вариант. К сожалению, они зависимы от своих политических мировоззрений, ссылаются на то, что банки западных стран не готовы переводить деньги в Россию. Но пока Александр полностью сосредоточен на «Зените» и ждёт своего шанса», — сказал Дубровин «РБ Спорт».

Волейбол,Александр Васютин,Александр Дубровин,Динамо,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий